سفير فرنسا يغادر نيامي.. والنيجر تنتظر انسحاب قوات باريس

الرئاسة الفرنسية أعلنت أن سفيرها في النيجر غادر نيامي .. بعد نحو شهر من أمر المجلس العسكري الانقلابي بطرده من البلاد.

خطوة باريس بسحب سفيرها وستة من معاونيه آثار تساؤلات حول أبعاد وتداعيات هذا القرار على مصالح فرنسا وتحركاتها مستقبلاً لاسيما تصريحاتها الداعمة للرئيس بازوم.. وإعلانها مواصلة جهودها مع المجموعة الاقتصادية ايكواس وحلفائها الأوربيين من أجل استعادة النظام الدستوري..

خسارة فرنسا لمستعمرتها الثامنة خلال ثلاث سنوات .. يطرح تساؤلات حول الاستراتيجية المرتقبة لباريس في القارة السمراء..؟ وهل نفوذها الاقتصادي قادر فعليا أن يكون ورقة ضغط سياسية؟

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