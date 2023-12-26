سعي إسرائيلي لتقليص حرب غزة.. وحراك مصري حول التهدئة والأسرى

رغم استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، يمضي حراك موازي لحسم صيغة الحكم وهوية الجهات التي ستدير القطاع بعد انتهاء القتال..

في هذا السياق تبرز ملامح ما تقول مصادر مطلعة إنها خطة مصرية للوصول إلى وقف نهائي للحرب وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مرورا بفترات للتهدئة وتبادل الأسرى.

وفيما نقلت وكالة رويترز أنباء عن رفض حركتي حماس والجهاد للمقترح المصري تؤكد مصادر أخرى أن موقف الفصائل في غزة لا يعكس موقفا نهائيا من المبادرة المصرية لتضمنها مبادئ أساسية كوقف القتال وانسحاب القوات الاسرائيلية. في المقابل وبموازاة زيارة استكشافية لوفد إسرائيلي إلى القاهرة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن القاهرة والدوحة لن تكونا طرفا فيما يحدث بغزة مستقبلا.

فما هي آفاق المبادرة المصرية؟ وهل تتوافق الفصائل الفلسطينية على نظام جديد للحكم في غزة؟ وهل تقبل إسرائيل بأي تواجد لحماس في غزة بعد الحرب؟

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