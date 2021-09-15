ارتفاع قياسي لأسعار الغاز بأوروبا..ما السبب؟

نحو مستويات تاريخية تصعد أسعار الغاز في أوروبا لتتجاوز التسعمائة دولار لكل ألف متر مكعب، عوامل عدة تظافرت حسب مراقبين أهمها تراجع احتياطيات الوقود في المستودعات الأرضية عن المتوسط بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وقرب فصل الشتاء، بالإضافة إلى تزامن أعمال صيانة بمرافق الانتاج في النرويج مع تعطل العمل بمنشآت الغاز المسال في تكساس الأمريكية بسبب الظروف الجوية، ناهيك عن تنافس تاريخي مع السوق الأسيوية المغرية بأسعارها لناقلات الغاز.

تحديات أظهرت حسب الرئيس التنفيذي لشركة omv الموردة للغاز في النمسا أهمية مشاريع البنية التحتية بما في ذلك خط أنابيب السيل الشمالي الذي يربط روسيا بألمانيا.

فهل تدفع الأزمة الحالية بالأوروبيين إلى استعجال الحل من مشروع السيل الشمالي2؟