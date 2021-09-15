سد النهضة.. هل تقبل إثيوبيا باتفاق ملزم مع مصر والسودان؟

كسر جمود المفاوضات بشأن سد النهضة واستئنافُها برعاية الاتحاد الإفريقي هو ما يهدف إليه بيان مرتقب لمجلس الأمن، وسط احتجاج سوداني على خلفية أضرار قال إنها لحقت به جراء معلومات غير دقيقة قدمتها اثيوبيا بخصوص الملء من جانبها كشفت مصر أنها تلقت نفس البيانات دون الاعتماد عليها وفيما تلاحق أديس أبابا اتهامات بعدم التنسيق تؤكد السلطات الاثيوبية أنها ستبدأ توليد الكهرباء باستخدام السد مطلع الشهر المقبل

فهل تستأنف المفاوضات وما حظوظها في التوصل لاتفاق ملزم؟

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