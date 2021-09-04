ما وراء اتهام إثيوبيا للسودان بتخريب سد النهضة؟
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نفى الجيشُ السوداني اتهامات إثيوبية َبدعمِ مَجموعة مُسلحةٍ حاولت تخريبَ سد النهضة، وطالب أديس أبابا بحل مَشاكلِها الداخلية بعيدا عن السودان.
بيان الجيش جاء في معرض الرد على اتهام إثيوبي له بدعم مجموعة مؤيدة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تقول أديس أبابا إنها حاولت التسلل من الأراضي السودانية بهدف تعطيل سد النهضة.
مقابل هذا التوتر، كشفت مصادر إعلامية عن وجود توجه داخل الحكومة الحكومة في الخرطوم لإعادة ترتيب العلاقات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بما يضمن استفادة السودان..
فما هي أبعاد التوتر الجديد؟ وهل ينعكس على أزمة الحدود؟
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