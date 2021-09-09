 
مباشر
اسأل أكثر

سد النهضة.. ما خيارات مصر لتجنب الحل العسكري؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r940

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة حريصة على تجنب الدخول في صراع مسلح مع إثيوبيا حول سد النهضة

مشددًا على أن التوصل لاتفاق ملزم حول السد سيجنب المنطقة مشهدًا معقدًا لا رغبة فيه ولا يُحمد عقباه. 
يأتي هذا فيما تحدث وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي عن وجود تحركات دبلوماسية بملف سد النهضة رافضًا الكشف عنها إذا لم تأت بنتيجة، وأشار عبد العاطي إلى أن سببَ فشلِ الملء الثاني للسد يعود إلى مشكلات فنية متوقعة، وأن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان بالملء الثاني بشكل خاطئ.
فكيف يمكن تفسير تصريحات وزير الخارجية المصري؟ ثم ما طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تتحدث عنها القاهرة؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا