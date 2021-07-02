سد النهضة.. تحذير مصري من احتكاك دولي

رجح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير انعقاد مجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا

مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قضية السد هي بين الدول الثلاث، وما يمكن لمجلس الأمن عمله هو جمع الأطراف معًا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.



فما دلالات تحذيرات القاهرة الأخيرة وما هي أوراقها في مجلس الأمن؟ ما سبب رفض أديس أبابا تدويل القضية وإصرارها على الوساطة الإفريقية؟ ثم ما السيناريوهات المقبلة مع اقتراب عملية الملء الثاني للسد؟

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