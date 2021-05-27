سد النهضة.. السيسي يحذر وسط مناورات عسكرية

في ظل تمسك أديس أبابا بإبقاء مساعي التفاوض حول ملف سد النهضة ضمن إطار الاتحاد الافريقي، تتجه القاهرة والخرطوم لتكثيف تحركاتهما على امتداد القارة، ففي زيارة تاريخية إلى جيبوتي شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مساعي فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

من جانبها انطلقت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في جولة تشمل أربع عواصم إفريقية لكسب تأييد لجهود التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

بموازاة ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حراك يقوده مبعوثه إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان لحل أزمات المنطقة بما فيها ملف سد النهضة مشيرا إلى زيارة جديدة لفيلتمان إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل.

مقابل الحراك والتصريحات الديبلوماسية تدخل مناورات حماة النيل بين مصر والسودان يومها الثاني بمشاركة قوات من القطاعات البرية والجوية.

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