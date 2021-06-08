سد النهضة.. الجيش المصري يغير موقف إثيوبيا؟

تصريحات وصفت بالهادئة من الجانب الاثيوبي بعد التصعيد الذي لازم ملف سد النهضة طيلة أشهر،

أديس أبابا أكدت التزامها بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول أزمة السد بالرغم من انها أكدت استعدادها في وقت سابق لحماية السد من أي عدوان قبل الملء الثاني الذي حدثت له موعدا ابتداء من الشهر المقبل فيما فهم على أنه رد على المناورات العسكرية المصرية السودانية

فهل هو تراجع من اثيوبيا؟ وما علاقته بالمناورات العسكرية المشتركة بين دولتي المصب؟ وما مدى استعداد الأطراف الثلاثة لحل عسكري حال عدم التوصل لاتفاق؟