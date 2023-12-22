سحب كتيبة من لواء غولاني من غزة.. لعنة الشجاعية تلاحق إسرائيل

ما إن أُعلن عن سحب كتيبة من لواء غولاني من غزة حتى طفا إلى السطحِ ما تحاول الرقابة العسكرية الإسرائيلية جُهدها إخفاءه: خسائرُ قواتِها في غزة.

وما أكثرُ دلالة على ذلك من احتفالات عناصر غولاني لدى إعلان سحبهم من المعركة؟ فلواء غولاني تحديداً كان قد تكبَّد خسائرَ فادحة في الأرواح أبرَزُها مقتلُ قائدِ كتيبة وضباطٍ كبار في معارك الشجاعية قبل نحو أسبوع. ومن المعروف أن الجيوش تسحب لواءً من أرض المعركة إن بلغَ حجمُ خسائِرِه 40%، فهل هذا ما دفع لسحب كتيبة غولاني؟ في ظل أنباء تتحدث عن سحب اللواء بأكمله نحو تل الهوا وغرب الشجاعية وحي الزيتون.. لم لا؟ وأرقام الفصائل الفلسطينية وفيديوهاتُها تخالف بما لا يدع مجالاً للشك أرقام الجيش الإسرائيلي. فهل بدأ يظهر ما حاولت تل أبيب جهدها إخفاءه؟ وكيف سينعكس ذلك على مستقبل العمليات العسكرية وقادة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل؟

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