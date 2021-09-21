 
مباشر
اسأل أكثر

البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. تصعيد عسكري مقبل؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc7c

أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق بأغلبية الحضور حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لتستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وفيما دافعت أطراف عن البرلمان واعتبرت ان لديه مبرراته والسلطة التشريعية لاتخاذها، في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة اجراءات سحب الثقة، واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
نبحث دوافع سحب الثقة، والتداعيات السياسة والدستورية، ومصير الانتخابات الذي بات على المحك.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا