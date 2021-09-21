البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.. تصعيد عسكري مقبل؟

أعلن مجلس النواب الليبي في طبرق بأغلبية الحضور حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لتستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وفيما دافعت أطراف عن البرلمان واعتبرت ان لديه مبرراته والسلطة التشريعية لاتخاذها، في المقابل رفض المجلس الأعلى للدولة اجراءات سحب الثقة، واعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

نبحث دوافع سحب الثقة، والتداعيات السياسة والدستورية، ومصير الانتخابات الذي بات على المحك.

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