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سجال روسي أمريكي حاد بمجلس الأمن.. ما السبب؟

أخبار العالم

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هيستيريا غربية تجاه أوكرانيا ستضر كييف نفسها يؤكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن بدليل مطالب الرئيس الأوكراني المتكررة بالكف عن الترويج لحرب لن تحدث، من جانبه ركز الجانب الأمريكي على تحركات روسية قال إنه رصدها على الحدود مع أوكرانيا وهو ما تقول واشنطن إنه يقلقها لكنها لا تريد مواجهة عسكرية بسبب اوكرانيا، وبالتزامن أفاد الكرملين أن الرئيسين الروسي والفرنسي ناقشا مسألة منح موسكو ضمانات أمنية في مقابل حديث بريطاني عن اتصال مرتقب بين بوتين وجونسون مع تهديد مستمر من لندن بالعقوبات ضد روسيا 

ما الذي حققته جلسة مجلس الأمن التي دعت إليها واشنطن ؟ وأي دور للعواصم الاوروبية في تبديد مخاوف روسيا الأساسية بعيدا عن الملف الأوكراني ؟

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