سجال بين بايدن وترامب.. هل يشعل حربا أهلية؟

في هجوم مباشر وغير مسبوق اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب وأنصاره من حركة ماغا بتهديد أسس الديمقراطية الأمريكية مضيفا أن ترامب وأنصاره من الجمهوريين المتشددين لا يحترمون الدستور ولا يؤمنون بسيادة القانون ولا يعترفون بإرادة الشعب، بايدن وفي خاطبه الساعي لتحفيز الناخبين الديمقراطيين وإقناع المترددين منهم قبل موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، أكد أنهم ليسوا عاجزين عن مواجهة الهجوم المستمر على الديمقراطية.

من جانبه نشر ترامب تدوينة يرد فيها على خطاب بايدن ويتهمه فيها بالجنون والخرف وعرقلة جهود جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى مشيرا إلى أن خطاب بايدن الغاضب وأفكاره وأفعاله تعكس ذلك.

فما هي أبعاد السجال غير المسبوق بين بايدن وترامب؟ وما تداعياته على تماسك المجتمع الأمريكي؟

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