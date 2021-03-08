سبوتنيك-V يصنع بإيطاليا.. ما موقف أوروبا؟

أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية عن توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "إديني فارم أند بيوتيه" لإنتاج لقاح سبوتنيك-في الروسي ضد فيروس كورونا في إيطاليا.

رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف كشف في وقتٍ سابق عن مباحثاتٍ مع الحكومة الإيطالية لإنتاجِ لقاح سبوتنيك-في في إيطاليا متوقعا بدء الإنتاج في يونيو المقبل لتصنيعِ عشرة ملايين جرعة مع نهاية العام.. وقال دميترييف إن الصندوق سيكشف قريبا عن عشرين مشروعا للتعاون مع عشر دول من بينها ألمانيا وفرنسا..

يأتي ذلك بينما تجاوزت حصيلةُ الوفيات في إيطاليا عتبة المئة ألف مع حلول الذكرى الأولى للإغلاق الشامل في البلاد.. وسط حالة من نقص اللقاحات في عموم اوروبا و تقارير تتحدث عن خسائر بنحو مئة مليار يورو بسبب بطء وتيرة التطعيم.

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