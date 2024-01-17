زمام المبادرة بيد روسيا وبقاء أوكرانيا كدولة على المحك

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن زمام المبادرة في العملية العسكرية الخاصة في يد القوات الروسية مشيرًا إلى إنه لو لم يرفض نظام كييف المفاوضات مع موسكو في اسطنبول بتحريض الغرب،

لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد انتهت منذ فترة طويلة.

بوتين شدد أيضًا على أن ما يسمى بصيغة السلام التي يتم الحديث عنها في الغرب وفي أوكرانيا هي استمرار لتنفيذ مرسوم زيلينسكي بحظر المفاوضات مع روسيا، مضيفًا أن هدف نظام كييف من خلال قصفه أهدافا مدنية داخل روسيا هو إظهار لشعبه وداعميه الغربيين بأنها قادر في الرد على موسكو.

فما هي معالم الاستراتيجية العسكرية الروسية في منطقة العملية الخاصة وسط حديث بوتين؟ وهل يجبر تحكم القوات الروسية بمسار الميدان نظام كييف للإذعان والعودة لطاولة المفاوضات؟

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