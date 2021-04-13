روسيا ومصر.. تفاصيل الشراكة الاستراتيجية

من العلاقات الثنائية إلى تطورات يزدحم بها الإقليم في كل من ليبيا وسوريا، كانت ملفات المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة.

العلاقات المحكومة باتفاقية تعاون استراتيجي تناولت أيضا سير تنفيذ المشاريع المشتركة وعلى رأسها محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وصولا لاستئناف الرحلات السياحية المباشرة.

أما ملف سد النهضة الذي يعتبر العنوان الأبرز للمرحلة في مصر، فشهد خلال المحادثات تجديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عدم حله سيؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة، بينما شدد لافروف من جانبه على دعم جهود الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى حل للخلاف يكون إفريقيا.

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