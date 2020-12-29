روسيا ومصر.. من القلب إلى القلب

لم يبدأ بالمراسلة بين عملاق الأدب الروسي ليف تولستوي وإمام التجديد المصري الشيخ محمد عبده..

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ولكنه استمر عندما قام عالم المصريات الروسي الشهير فلاديمير غولينيشيف بتأسيس مركز لدارسة المصريات في جامعة الملك فؤاد الأول بالقاهرة. وإنه، بكل تأكيد، لم ينته عندما استقر رأي جمال عبد النصر على توقيت التحرك في ثورة يوليو المصرية وهو يستمع إلى سيمفونية "شهرزاد" الموسيقية التي ألفها الموسيقار الروسي الكبير ريمسكي– كورساكوف. إنه التواصل الإنساني والثقافي بين شعبي روسيا ومصر... تبادل روحي أكثرُ منه مادي ولكنه يبقى شاملا لكل مجالات الحياة. كيف كان هذا التبادل الثقافي على مدى عام 2020 وسط كل هذه الاضطرابات والتحديات؟ ضيف أرتيوم كابشوك في "أبعاد روسية" من القاهرة مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أليكسي تيفانيان