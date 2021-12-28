روسيا وحلف الناتو: نحو تفاوض عض الأصابع؟
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ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا في موسكو فلاديمير فاسيلييف وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون إدموند غريب.
ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا في موسكو فلاديمير فاسيلييف وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون إدموند غريب.
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