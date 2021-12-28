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أبعاد روسية

روسيا وحلف الناتو: نحو تفاوض عض الأصابع؟

أخبار العالم

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ضيوف الحلقة كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا في موسكو فلاديمير فاسيلييف وأستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون إدموند غريب.

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