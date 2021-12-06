روسيا والهند توقعان اتفاقيات عسكرية جديدة.. ما وراء تلويح واشنطن بالعقوبات ؟

تأكيدا على العلاقات المميزة بين البلدين وقعت روسيا والهند اتفاقية للتعاون العسكري والتقني للسنوات العشر القادمة خلال زيارة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي التقى فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لتحافظ بذلك موسكو على صدارة أكبر الدول الموردة للأسلحة على الهند رغم التقارب الذي جمع نيودلهي وواشنطن في مواجهة بكين، تقارب لم يثن الولايات المتحدة من التلويح بالعقوبات حال شراء الهند منظومات الدفاع اس اربعمئة

ما أهمية الزيارة والاتفاقات الموقعة بين موسكو ونيودلهي؟ وكيف تتابع واشنطن هذا التقارب المتجدد؟