روسيا والناتو.. هل يتحول النزاع بأوكرانيا لحرب كبرى؟

يزداد التورط الأميركي في الحرب الأوكرانية فيرتفع مستوى الخشية لدى الناتو من المواجهة المباشرة مع روسيا.

في الحالة الأولى، أي التورط الأميركي، نحن أمام اتهام روسي رسمي واضح، فيما يعبِّر عن الثانية، أي الخشية من المواجهة المباشرة، الأمين العام لحلف الناتو. لا بد أنه يستند إلى معطيات ليقول ذلك، ربما هو على علم بالاقتراب الأميركي الخطر من خطوط حمراء روسية، دونها المواجهة المباشرة. ولو ركزنا على ما نشرته صحيفة "تايمز" من أن واشنطن لم تعد تصر على عدم استهداف كييف الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة المقدمة إليها، قد نفهم عما يدور الحديث. فهل سنكون أمام مواجهة مباشرة بين روسيا والناتو؟ ولماذا تدفع واشنطن بهذا الشكل نحوها؟ وما هي خيارات روسيا؟

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