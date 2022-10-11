روسيا والغرب.. نحو حرب طويلة الأمد بأوكرانيا؟

كما كان متوقعا.. ما أن أُعلن عن القصف الروسي لمراكز قرار واتصالات وطاقة في أوكرانيا، حتى انهالت التصريحات والإدانات الغربية،

وزد على ذلك وعودٌ بمزيد من العسكرة للأراضي الأوكرانية عن طريق تزويدها بمنظومات دفاع جوي حديثة جدا كما تعهدت العواصم غربية، والتي وصلت بالفعل أولى دفعة منها للتو إلى أوكرانيا.. فيما مجموعة السبع التي عقدت اجتماعا مستعجَلا أكدت على عدم السماح بأي نصر روسي لأن ذلك يعتبر هزيمة للحلف ككل.

الأمر لا يقتصر على منظومات الدفاع.. فالحديث التصعيدي الأخير يدور عن صواريخَ بالستية بعيدة المدى حسب إعلانٍ جاء من واشنطن ما اعتبرته موسكو أنه تسريع لحرب عالمية جديدة ..

- ما الذي تغيره في قواعد المعارك منظوماتُ الدفاع الجوي وهل واشنطن جادة في إشعال حرب عالمية في حال تزويدها أوكرانيا بالبالستي بعيد المدى؟

- ما هي قدرة أوروبا على الاستمرار في الصراع مع معطيات نقص الغاز وأزمة اقتصادية ومظاهرات تزداد وتيرتها يوما بعد آخر.

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