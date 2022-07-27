 
مباشر
اسأل أكثر

روسيا والصين.. نهاية هيمنة الغرب على إفريقيا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti2z

وكأنه لا يمكن لروسيا أن توطد علاقاتها مع دول مختلفة، العلاقات الروسية الصينية تتعزز فتقلق واشنطن! العلاقات الروسية الإفريقية تتوسع فتقلق فرنسا!

مع جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إفريقيا، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء توسيع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية لروسيا مع عدد من الدول الإفريقية. ومن أديس أبابا يعلن الوزير لافروف أن الشركاء في إفريقيا يفهمون أسباب ما يحصل ويعرفون ما يقوم به الغرب للقيام ببناء عالم أحادي القطب. سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن القلق الفرنسي الذي عبر عنه الاليزيه. ما سببه؟ ولماذا ما زالت باريس حتى الآن تتحدث مع القارة السمراء بمنطق المستعمر كما يقول البعض؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا