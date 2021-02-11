روسيا والصين مع بايدن.. تصعيد أم حوار؟

تتضح أكثر ملامح السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة مع الصين وروسيا.

بايدن عبر عن رغبته في تبني استراتيجية عسكرية جديدة "حازمة" ضد الصين، مؤكدا في الوقت نفسه أن استخدام القوة يجب أن يكون "آخر أداة" للحل ، معلنا تشكيل فريق عمل داخل وزارة الدفاع لتطوير استراتيجية تجاه الصين

أما في روسيا اتهمت الخارجية واشنطن بمواصلة محاولات التدخل في شوؤنها، ودعت الجانب الأمريكي إلى التحلي بالواقعية للتغلب على الأزمة التي يمر بها مجالُ الحد من التسلح.

فإلى أين تتجه هذه العلاقات في ظل إدارة بايدن؟

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