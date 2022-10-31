روسيا والصين.. صدام عسكري قادم مع واشنطن؟

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة الردع ومحاولة احتواء الصين

وحسب بيان الخارجية الصينية فإن اتصالا هاتفيا جمع وانغ يي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تناول قيود التصدير الأمريكية التي ألحقت أضرارا بالغة بحقوق الصين المشروعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف وسائل إعلام أسترالية عن استعداد الولايات المتحدة لإرسال قاذفات نووية إلى أستراليا وبناء منشآت عسكرية في قاعدة تيندال الجوية كرسالة ردع موجهة إلى الصين.

من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب باستخدام أساليب غير نزيهة تجاه الصين وروسيا في محاولة للحفاظ على الهيمنة، مشيرا إلى تنسيق وثيق في السياسة الخارجية بين موسكو وبيكين.

فما هي دلالات التحركات الأمريكية في ظل تأكيد استراتيجية واشنطن الدفاعية أن الصراع ليس حتميا ولا مرغوبا؟

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