روسيا والصين.. شراكة تؤسس لنظام عالمي جديد

تأكيد على قوة وديناميكية العلاقات، وعزم على تعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو..

هكذا بدت فحوى المباحثات الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينغ بينغ.

وخلال المحادثات شدد شي على دعم بكين لسيادة روسيا وأمنها، مؤكدًا استعداد بلاده لتعاون استراتيجي وثيق مع موسكو في هذا المجال، فيما أطلع بوتين نظيره الصيني على تقييماته المبدئية حول الوضع في أوكرانيا، والمهام التي تم تنفيذها خلال العملية العسكرية الخاصة هناك.

فما الزخم والثقل الذي تكتسبه المباحثات الروسية الصينية؟ وكيف يفهم الغرب رسائل بكين لموسكو؟

Your browser does not support audio tag.