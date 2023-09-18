روسيا والصين.. شراكة استراتيجية تزعزع النفوذ الأمريكي بالعالم

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو آفاق توسيع التعاون الثنائي بين البلدين وأهميته لحل القضايا الدولية.

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ويشارك الوزير الصيني في الجولة الثامنة عشرة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية الصينية الروسية على مدى أربعة أيام بين الثامن عشر والحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، بناء على دعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف..

وقد وصل الى موسكو قادما من مالطا حيث اجتمع على مدى يومين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، حيث أعرب المسؤول الأمريكي عن قلق واشنطن من تعزيز العلاقات الروسية الصينية..

فما الذي يزعج واشنطن التي تعزز تحالفاتها في آسيا وأوروبا من علاقات التعاون الروسي الصيني؟ وما أهمية المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين موسكو وبكين؟