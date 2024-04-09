روسيا والصين.. استراتيجية الرد المزدوج بمواجهة هيمنة الغرب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل زعيمي البلدين، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي

أنه لا طائل وراء أي فعاليات دولية لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا حيال الأزمة الأوكرانية.

على الطرف المقابل شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أن بكين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين، فيما أشار وزير خارجيته وانغ يي إلى أن الصين تدعم السلام والاستقرار على الساحة الدولية ولهذا تلعب دورًا مهمًا ولا تصب الزيت على النار.

فما الأهمية التي تشكلها زيارة وزير الخارجية الروسي إلى الصين؟ وكيف توثق من تعاون البلدين في حل القضايا والأزمات الدولية العالقة؟

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