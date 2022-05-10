روسيا والجزائر.. وثيقة استراتيجية للعلاقات

تقدير روسي للموقف الجزائري المتزن حيال الأزمة الأوكرانية وحديث عن اتفاقية تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، أبرز ما حملته تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارته للجزائر، بينما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده وفية لأصدقائها وهو ما ظهر حسب متابعين من خلال تعاملها مع المطالب الغربية لمضاعفة صادراتها من الغاز لأوروبا في محاولات لخلق بديل للغاز الروسي

ما دلالة زيارة لافروف للجزائر في هذا التوقيت؟ وكيف يمكن للجزائر أن تتجاوز الضغوط الغربية ومحاولات تأليب المجتمع الدولي ضد موسكو؟

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