روسيا وإيران.. تعزيز للشراكة وتنسيق لحل قضية فلسطين

خلال استقباله لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، أكد الرئيس فلاديمير بوتين سير التعاون مع طهران بصورة نشطة في كافة المجالات تقريبًا،

داعيًا نظيره الإيراني إلى تبادل وجهات النظر حول أوضاع المنطقة خاصة في فلسطين

يأتي ذلك فيما شدد رئيسي، خلال محادثاته مع بوتين على ضرورة وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وإيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه لفقدان المنظمات الدولية التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان لفعاليتها بحسب تعبيره.

فكيف تسهم زيارة رئيسي في تطوير العلاقات بين موسكو وطهران؟ وما الذي تقدمه في الملفات المعقدة وأبرزها الحرب على غزة؟

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