روسيا وإفريقيا.. تعاون يكسر قيود الغرب

خلال جولته الإفريقية الرامية لتعزيز علاقات موسكو مع القارة السمراء أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك اهتماما لدى روسيا والكونغو لتطوير التعاون في المجال العسكري التقني

وأشاد الوزير بدور الكونغو بتسوية الأزمات في القارة الإفريقية.

وفيما يصف وزير الخارجية الكونغولي زيارة لافروف لبلاده بالتاريخية، يشدد في الوقت نفسه على أن موقف بلاده لم يتغير حيال الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى ضرورة وجود احترام متبادل وحل هذه القضية على أساس المفاوضات المشتركة.

فما شكل الاختراق الذي تحققه على صعيد العلاقات الروسية مع القارة السمراء؟ وإلى أي درجة باتت دول القارة تبتعد عن التكتل الغربي؟

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