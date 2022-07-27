روسيا وإسرائيل .. علاقات على شفا القطيعة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إرسال وفد إلى العاصمة الروسية لعقد لقاءات مع الجهات الروسية المعنية..

وذلك على وقع علاقات متوترة بين موسكو وتل أبيب عقب اتخاذ وزارة العدل الروسية إجراءات تدقيق قانونية ضد وكالة الهجرة اليهودية (سخنوت) وطلب حظر أنشطتها في البلاد..

يأتي هذا مع تأكيد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على ضرورة عدم تسيس خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، مضيفًا أنها مسألة قانونية بحتة، ومشددًا أن ما يجري يجب ألا أن يؤثر على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية.

فإلى أين تتجه الأزمة بين الطرفين الروسي والإسرائيلي؟ وما تبعات ذلك على الملفات التي يتداخل فيها البلدان؟

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