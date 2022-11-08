روسيا وأوكرانيا والتفاوض بشأن التفاوض

تاريخ النشر:08.11.2022 | 20:09 GMT |
آخر تحديث:08.11.2022 | 21:09 GMT | أخبار العالم
لماذا تدفع الولايات المتحدة نحو التفاوض حول الأزمة الأوكرانية، وهل تريده موسكو؟
قالت صحيفة The Sun، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك قطع فجأة مشاركته في تقديم برنامج بيئي خلال مؤتمر حول تغيرات المناخ في شرم الشيخ
خرج جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق بتصريح مثير للجدل، بأن اختيار قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كان غلطة.
سأل علاء، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عن المليارات التي كان صرح في عام 2001 بأنها لمبارك وأنها جمدت بالولايات المتحدة.
"تصريحات فاضحة لا تصدق من سفير مونديال قطر" بهذا العنوان عنونت صحيفة بيلد الألمانية فحوى مقابلة سفير مونديال قطر خالد سلمان مع قناة ZDF الألمانية والتي تمت مقاطعتها لاحقا.
في كلمة ختامية قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وصفا مهينا.
غادر رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، اجتماعا في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية مسرعا، وذلك بعدما همس مساعده في أذنه.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو بأن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف أن تظهر حسن النية.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
ترى صحيفة "هوانكيو شيباو" الصينية، أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين، أزعجت الولايات المتحدة، التي اعتبرتها بمثابة تهديد لها.
دخل النائب المصري عمرو درويش، في مشادة كلامية مع سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي، المسجون علاء عبد الفتاح، على هامش المؤتمر الذي نظمته مجموعة DCJ الناشطة في مجال عدالة المناخ.
استشهد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بآية من سورة القصص في كلمته خلال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية يوم الاثنين.
صرح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف، بأن الشروط التي طرحها فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا سخيفة، وسيمثل زيلينسكي نفسه بشكل جيد في مسرح العبث.
علق مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ على الفيديو الذي تم تداوله والذي تم فيه توثيق حديث دار بينه وبين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن.
قالت وكالة بلومبيرغ، إن روسيا ستساعد في إمداد الدول النامية بالغاز التي اصطدمت بنقص في الموارد بسبب أوروبا التي تشتري كل الوقود المتاح في السوق.
يمكن أن يكون الليزر الأقل سمكا من عود الثقاب طريقة جديدة فعالة لعلاج تضخم البروستات، دون التأثير على الوظيفة الجنسية.
زعمت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن سلطات مقاطعة كالابريا الإيطالية "احتجزت مجموعة من الطائرات الأمريكية المسيرة كانت متوجهة لروسيا".
أعلنت الشرطة البلغارية التعرف على جثة الطيار الحربي الأوكراني قائد اللواء 40 للطيران التكتيكي ميخائيل ماتيوشينكو قائد "أشباح كييف"، الذي أسقطت القوات الروسية طائرته غربي أوكرانيا.
علق الأسطورة الإفريقية ديدييه دروغبا لاعب تشيلسي السابق، على الشائعة التي انتشرت خلال اليومين الماضيين بشأن اعتناقه الدين الإسلامي.
أعلن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع الطاقة للرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط.
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ليل الثلاثاء، أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت منطقة نيبال.
خفضت "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى سلبية، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (B+).
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك تراجع عن وعده بمراجعة أو شطب جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي من قوانين بلاده في خلال مئة يوم من تعيينه.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن 12 دولة على الأقل أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن ترحيب موسكو برغبة الجزائر في الانضمام إلى مجمع بريكس.
شن النائب المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمرو درويش، هجوما لاذعا على سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، منتقدا "استقواءها بالأجانب في قضية شقيقها".
تعمل شركة PEGAS Touristik على توسيع جغرافية الرحلات إلى مصر اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر، وستغادر رحلات نوردويند إلى شرم الشيخ من 11 مدينة روسية.
وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تعديلات جديدة تشمل مدة الإقامة، وصلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين.
كشفت وثيقة جديدة أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كان آخر زعيم عربي يهاتف الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قبل أن يقطع العرب اتصالاتهم به.
نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية من قمرة القيادة لـ "الرادار الطائر" الروسي، بصفته نسخة حديثة من طائرة القيادة والإنذار الراداري المبكر من طراز "آ-50 أو".
نشر مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، مقطع فيديو وثق حديثا وديا دار بين رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
قال المكتب الرئاسي والسلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، إن سيئول والرياض حددتا مبدئيا الجدول الزمني لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.
صعد عدة قادة أوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها، ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية.
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو جاهزة لأن تصبح وسيطا في الاتصالات بين إيران والسعودية لحل الخلافات، مؤكدا أن المشاكل الموجودة يجب حلها عن طريق الحوار.
وصلت شقيقة الناشط المصري البريطاني، المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح إلى مدينة شرم الشيخ في مصر اليوم الاثنين للمشاركة في حملة تهدف لإطلاق سراحه.
كشف خبراء الأمن السيبراني أن مجموعة خطيرة من التطبيقات على أندرويد، مليئة بالفيروسات، والتي تم تنزيلها مجتمعة أكثر من مليون مرة.
اختتمت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول تغير المناخ في مصر، برسالة فيديو لم تكن على قائمة المتحدثين، بعثها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي سيتم التلاعب بها، ولن تكون مطابقة للواقع.
يدل تقرير مؤسسة "هوجون" ("Hurun Research Institute") للأبحاث على أن رجل الأعمال الصيني جون شانشان، الذي يملك شركة "Nongfu Spring" للمياه المعبأة، يتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين أن أول هيكل من الهياكل الجديدة وصل إلى جسر القرم لتثبيته مكان أحد الهياكل التي دمرت نتيجة التفجير الأخير.
تحت العنوان أعلاه، كتب ايلينا سينيافسكايا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن لعبة أمريكية لجعل حلفاء موسكو السابقين يعادونها.
يختار االناخبون الأمريكيون اليوم النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس في واشنطن وفي جميع المجالس المحلية تقريبا، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى حكام 36 ولاية من أصل خمسين.
أطلقت صحيفة "واشنطن بوست" على الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقب "بوتوملس بينوكيو" (Bottomless Pinocchio -"بينوكيو المطلق")، بسبب تصريحاته الكاذبة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير، سيرغي شويغو، زار مقر قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واستمع لتقرير قائد القوات المشاركة في العملية سيرغي سوروفيكين.
يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الملاحقة القانونية للمنافسين السياسيين من قبل إدارة بايدن تشير إلى أن الولايات المتحدة انتقلت أثناء قيادة الديمقراطيين إلى الشيوعية.
انتقدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، المسؤولة أيضا عن الشؤون الرياضية، بشدة تصريحات أحد سفراء قطر لمونديال 2022 التي وصف فيها المثلية الجنسية بأنها "اضطراب في العقل".
أعلن الاتحاد الرياضي السوري عن طرده للاعب التنس كريم العلاف المقيم في أمريكا من المنظمة وذلك لمواجهته للاعب إسرائيلي في بطولة أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
عرضت فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ.
استنكر حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بأنها "قوة إمبريالية"، معتبرا ذلك "خطأ فادحا".
ذكرت تقارير بريطانية، أن شركة استثمارية في دبي تستعد لتقديم عرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي العريق، بعد عرضه للبيع من قبل المجموعة الأمريكية المالكة "Fenway Sports Group".
اكتشفت "مواد كيميائية سامة" مرتبطة بعدد كبير من الأمراض والاضطرابات في كل منتج للأطفال تم أخذ عينات منها في دراسة جديدة.
نشر موقع "وست فرانس" الفرنسي يوم الثلاثاء، تفاصيل قضية تقشعر لها الأبدان، حيث أقدم أب على اغتصاب ابنه الرضيع البالغ 15 يوما.
كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية يوم الثلاثاء، تفاصيل تجرّد إحدى السائحات من ملابسها لالتقاط صورة أمام أبو الهول.
أغلقت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في انتخابات منتصف الولاية، التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس وهامش المناورة للرئيس جو بايدن.
صرح وزير الطاقة فاتح دونمز، في مقابلة مع TRT Haber بثت اليوم الثلاثاء، بأن تركيا بدأت بسداد جزء من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بالروبل.
نقل موقع "خبرني" عن خبير اقتصادي أن المشروع الإسرائيلي الخاص ببناء "قناة بن غوريون" الموازية لقناة السويس، سيضع الأردن في موقف حرج.
وجهت لينا الأشقر زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، رسالة خاصة للجزائريين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 المقررة في الشهر الجاري بقطر.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن "إعلانا هاما جدا" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024.
أعلن الدكتور فاديم جوك، أخصائي امراض القلب، أن تناول الجعة يوميا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب بما فيها قصور القلب.
قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بسجن قاض سابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بقيمة 25 مليون جنيه.
أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن امتعاض بلاده إزاء ازدواجية المعايير التي تتبنّاها ألمانيا تجاه استضافة قطر كأس العالم 2022.
أعلنت الدكتورة كريستينا بلوتنيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن دماغ الإنسان يتحمل يوميا عبئا كبيرا، خاصة عند تعامله مع المعلومات. لذلك يمكن بسبب الجهد الزائد أن يحصل "عطل" في عمله.
قالت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر، إنه سيتم ربط آلية تخصيص مساعدة مالية لكييف بقيمة 18 مليار يورو التي تعتزم المفوضية الأوروبية طرحها يوم الأربعاء، بعدد من الشروط
أعلنت وزارة الداخلية في بيلاروس أن عدد طلبات القبول بالجنسية البيلاروسية لهذا العام بلغ 4075 أجنبيا، من بينهم 2811 أوكرانيا.
أفادت صحيفة "القبس" بأن مفتشي وزارة التجارة في الكويت تعرضوا للضرب على أيدي وافدين مصريين أثناء حملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية.
يحظى تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "ميتا"، بشعبية واسعة، حيث يملك وفقا لأحدث الإحصاءات، أكثر من 2 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم.
أكدت مسؤولة في وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الاثنين، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
اندلع صراع بين رئيس الوزراء السابق لإيطاليا وزعيم حزب حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وفقا لما ذكرته صحيفة Il Fatto Quotidiano.
أثار فيديو نشره المدون الأسترالي Travelling with Russell، عن أسعار المواد الغذائية في محل روسي بعد ثمانية أشهر من بقاء البلاد تحت العقوبات الغربية، الدهشة بين مستخدمي "يوتيوب".
أعلن الوزير بلا حقيبة غافين ويليامسون عن استقالته من حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في أول استقالة من الحكومة التي منحت الثقة في 25 أكتوبر الماضي.
تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تحضيرات روسية لعملية كبيرة في أوكرانيا.
على عكس الدهون تحت الجلد، لا يمكن رؤية الدهون الحشوية لأنها مخزنة في أعماق البطن، وهو ما يجعل التخلص منها أمرا في غاية الصعوبة.
أعلن أرتيوم جوغا، قائد كتيبة "سبارتا" بجمهورية دونيتسك الروسية، تطهير مطار دونيتسك المدني بالكامل من القوات الأوكرانية.
إذا كنت غالبا ما تصل إلى زر الغفوة عندما يوقظك المنبه كل صباح، فأنت لست الوحيد على الأغلب.
كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول لعب الولايات المتحدة مع روسيا بالنار النووية.
بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مغادرته شرم الشيخ، حيث حضر "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".
واصل سعر الدولار الارتفاع بالبنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 24.37 جنيه كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.30 جنيه كأقل سعر لصرف الدولار.
تعرض اللواء محمد الجرادي، مستشار وزير الدفاع اليمني وأحد مرافقيه، اليوم الثلاثاء، لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في مدينة مأرب.
أفادت الخدمة الصحفية لرئيس طاجيكستان إمام علي رحمن بأن شركة الطاقة المصرية السويدي إلكتريك وطاجيكستان توصلتا إلى اتفاقات بشأن بناء عدة مشروعات.
واصل الدولي الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، هجومه ضد قائد المنتخب المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.
أفاد مراسل RT في العراق، يوم الاثنين، بأن مسلحين اغتالوا مواطنا أمريكيا وسط بغداد.
أرسل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أحد مستشاريه للشؤون الاقتصادية إلى بكين لتحسين العلاقات الاقتصادية، والإمساك بطرف خيط قد يحد من تصعيد الأزمة مع روسيا.
قفز رجل الأعمال الكندي الشهير إيلون ماسك، إلى المركز الثاني في قائمة الشخصيات الأكثر متابعة على منصة "تويتر" التي استحوذ عليها، متقدما بذلك على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قيام سلطات مدينة أوديسا بتفكيك تمثال الإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية التي أوعزت بتأسيس هذه المدينة عام 1794.
كتب يفغيني أوغورودنيكوف، في "إكسبرت رو"، حول زيادة تدخل الاستخبارات الغربية في احتجاجات الشارع الإيراني.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح لقناة cnbc يوم الاثنين، أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لم يستكمل بعد إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية.
نفى قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، مزاعم وسائل الإعلام الأوكرانية حول خسائرهم في مدينة ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية.
أعلنت الدفاع الروسية إحباط 9 محاولات تسلل لمجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية على محور خيرسون خلال يوم، فيما تجاوزت خسائر العدو على أربعة محاور أساسية 300 فرد بين قتيل وجريح.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر تطلق اليوم المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة.
عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق طلعات قتالية لمقاتلات "سو-35 اس" اكتشفت خلالها أهدافا جوية أوكرانية ودمرتها بصواريخ.
توقعت شركة "EA Sports" المصممة للعبة "فيفا" الشهيرة، المنتخب الفائز بلقب النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حدوث انتهاكات كبيرة في سير التصويت بانتخابات التجديد النصفية في مناطق مختلفة من البلاد، وحث مؤيديه على الاحتجاج.
أعلن البيت الأبيض عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران لعام إضافي بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
تريد مجموعة جديدة من الباحثين في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، وضع خطة لما يجب فعله إذا واجهنا كائنات فضائية هنا على الأرض.
أظهر استطلاع للرأي أن الحزب الجمهوري يفوز بدعم أكبر من الناخبين السود وحسن موقفه بين الناخبين اللاتينيين. ما يظهر تزايد جاذبية الجمهوري بين الأقليات التي كانت تفضل الديمقراطيين.
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، اعتقال جميع المتورطين في عملية شيراز الإرهابية، مبينة أنها طالت 26 إرهابيا وجميعهم أجانب من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.
وفقا لصحيفة Baijiahao الصينية، على الغرب ان يتنازل لروسيا، لأنها تملك صواريخ "يارس" الباليستية العابرة للقارات.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق اكتشاف وتدمير دبابة أوكرانية مختبئة خلف مبان صناعية حاولت اطلاق النار على مواقع عسكريين روس.
شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني والاستعداد للعمل العسكري.
أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.
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