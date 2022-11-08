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أبعاد روسية

روسيا وأوكرانيا والتفاوض بشأن التفاوض

أخبار العالم

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لماذا تدفع الولايات المتحدة نحو التفاوض حول الأزمة الأوكرانية، وهل تريده موسكو؟

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