روسيا وأوكرانيا.. تفاوض ينتظر خليفة زيلينسكي؟

قال المتحدث باسم الكرملن دميتري بيسكوف إنه لا توجد أي إمكانية للتوصل لاتفاقيات بشأن أوكرانيا في ضوء رفض كييف للحوار، حيث أن هناك حاجة إلى طرفين للتفاوض..

وأن موسكو تنتظر حدوث تغيير في موقف زيلينسكي، أو ربما يغير من سيخلفه موقفه لصالح الشعب الأوكراني حسب قوله..



وكان زيلينسكي قد وافق على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع في بلاده، بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي ، بعدما فشلت كل مساعيه في لقاء بوتين، وكان الشرط الروسي دائما أن اللقاء سيتم عند التوصل الى اتفاق بين وفدي البلدين، إذ تقول موسكو إن أوكرانيا نكثت كل ما اتفق عليه في اسطنبول بضغوط غربية.. فما هي آفاق الحل في أوكرانيا، في ظل استمرار إطلاق النار، وإغلاق باب الحوار؟

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