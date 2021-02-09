روسيا وأوروبا.. علاقات على محك الثقة

"العلاقات الروسية الاوروبية إلى مفترق طرق" هذا ما أعلنه ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل..

والذي قال إن زيارته الأخيرة لموسكو أظهرت عدم وجود نية لدى روسيا لتحسين العلاقات مع الاتحاد، كاشفا أنه سيتقدم بمبادرة لفرض عقوبات جديدة، بعد وصول الحوار السياسي معها إلى "حالة ركود".

مواقف تصعيدية لا يبدو أنها كانت مفاجئة للجانب الروسي، وهو ما عبرت عنه الخارجية الروسية عندما قالت أن بروكسل أرادت من خلال زيارة بوريل، ترتيب "جلد علني" لروسيا

فإلى أين تتجه العلاقات المعقدة أصلا؟

Your browser does not support audio tag.