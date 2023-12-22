روسيا مع غزة أم مع إسرائيل؟

تاريخ النشر:22.12.2023 | 19:56 GMT |
آخر تحديث:22.12.2023 | 19:58 GMT | أخبار العالم
الشاعر والكاتب الروسي ألكسندر بروخانوف وقصيدته الملحمية عن غزة الجريحة.
بحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023".
سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال نشرته على موقعها الرسمي، الضوء على إعلان شركة عقارية إسرائيلية قالت فيه إنها تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ثلاثة أسرى تصر حركة حماس على أن تشملهم صفقة التبادل القادمة مع إسرائيل.
أكد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية أن الحركة "في حالة حرب مع إسرائيل ولا تستهدف إلا الملاحة المرتبطة بالكيان الصهيوني".
قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع الحوثيين.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مسؤولين أمنيين مصريين اقترحوا على تل أبيب وحركة "حماس" صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس أن حنان العتر، أرملة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، حصلت على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن جنود الكتيبة 13 من لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي انسحبت من قطاع غزة اليوم الخميس، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة".
كشف يوناتان شامريز، شقيق الرهينة ألون الذي قتله الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، عن تفاصيل مكالمة غاضبة أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
أفادت وسائل الإعلام المصرية بتعليق التعامل ببطاقات الائتمان الصادرة حديثا عن عدد من البنوك في مصر، اعتبارا من أمس الخميس ولمدة 6 أشهر.
أظهر استطلاع رأي اتفاق الموقف الشعبي السعودي من الحرب الإسرائيلية على غزة، بأغلبية ساحقة مع أنه "رغم الدمار والخسائر في الأرواح، إلا أن الحرب هي انتصار لفلسطين والعرب والمسلمين".
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الحكومة الإسرائيلية قدمت عرضا جديدا لحركة "حماس" ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 رهينة.
أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.
أصدرت دول الخليج حسب القناة N12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر عربية إنذارا نهائيا لتلّ أبيب بأنه إذا لم تنته الحرب مع "حماس" الشهر المقبل سيتم تخفيض المساعدات الإنسانية الخليجية لغزة.
تحقق وعد باراك أوباما الانتخابي، ووقع في 22 ديسمبر عام 2010 قانونا يلغي قاعدة قانونية تشترط على المثليين والسحاقيات التكتم على مويلهم الجنسية إذا أرادوا الخدمة في الجيش الأمريكي.
كشفت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء في مصر أنه تم تلقى إخطار بإغلاق ميناء العريش أمام حركة السفن ومراكب الصيد، نظرا للظروف الجوية وارتفاع أمواج البحر بسبب اشتداد الرياح.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن فضيحة كبرى لجهاز الموساد الإسرائيلي بفشله استخباراتيا طيلة السنوات الماضية في معرفة أكبر ممول لحركة حماس، وهو "مواطن سوداني يعيش في مصر".
علق خبير الاقتصاد والتشريعات المالية المصري عمرو يوسف على دور قناة السويس واحتمال ظهور بدائل عنها، بعد تغيير بعض الشركات التجارية وجهة سفنها عن البحر الأحمر في ظل هجمات الحوثيين.
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.
كتبت في إحدى مقالاتي السابقة أن التغيير في التركيبة العرقية والديموغرافية لسكان الولايات المتحدة سيجعل من بايدن آخر رئيس أبيض، ومن ترامب آخر رئيس جمهوري.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق استهداف قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات شمال غرب مدينة بيت لاهيا.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية في أول أيام فصل الشتاء الذي بدأ اليوم الجمعة، وسيستمر 88 يوما و23 ساعة.
أحبطت منظومات الدفاع الجوي الروسية محاولة طائرة بدون طيار أوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية وتمكنت من إسقاطها في مقاطعة موسكو.
رصد الخبير العسكري والمدون المختص بالشأن العسكري والأمني محمود جمال، تسلم إثيوبيا دفعة من الطائرات بدون طيار هي تركية الصنع ومن طراز أكينجي.
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، رصد مجموعات إجرامية من تجار المخدرات والأسلحة والذخائر، وقتل 6 عناصر منها خلال اشتباكها مع قوات الأمن في أسيوط.
نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قيل إنها توثق تدمير شبكة الأنفاق الاستراتيجية في مربع المسؤولين لحماس في في "حي النخبة" بمدينة غزة.
حول الصدام بشأن أجندة ما بعد الحرب بين بايدن ونتنياهو والتشدد المتزايد بشأن حل الدولتين ومستقبل السلطة الفلسطينية كتبت ياسمين أبو طالب وجون هدسون ووليام بوث مقالا لـ "واشنطن بوست".
اعترف نائب البوندستاغ رودريش كيسويتر بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الليثيوم الموجود في منطقة دونباس الروسية.
نشرت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس فيديو جديد لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي عن المواجهة المحتملة بين الحوثيين والقوات الأمريكية في باب المندب.
نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق عمليات تصنيع وإنتاج "قناصات الغول" القسامية، داخل قطاع غزة المحاصر.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية أخرى على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة باختيار بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.
قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن إسرائيل إذا أرادت عودة أسراها أحياء "فليس أمامهم سوى وقف العدوان" على قطاع غزة.
علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على التوترات القائمة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين "دعما لفلسطين"، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لإبحار سفنها عبره.
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
ترسم التحقيقات مع عناصر "حماس" النخبة، إضافة للمعلومات الاستخبارية الوثائقية والتقنية التي جمعتها الحركة، صورة قاتمة لقدرتها على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها، وفق تقرير عبري.
أنفقت أندية الدوري السعودي لكرة القدم، 957 مليون دولار على انتقالات اللاعبين الجدد صيف 2023، وفقا لتقرير من شركة "ديلويت" المتخصصة في مجال التدقيق المالي.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإنتاج آخر أنبوب فولاذي بأحد أكبر مصانع المعادن في ألمانيا، قبل أن يتوقف المصنع عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، وآثار العقوبات ضد روسيا.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنه لا توجد مفاوضات حول صفقة تبادل في الوقت الراهن، وتل أبيب ترفض حكم السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لقطاع غزة.
يبدو غريبا وبعيدا عن التصديق الحديث عن مشروع أمريكي لسلاح غريب غير قاتل، يفترض أن يصنع على هيئة رذاذ يلقى على الجنود الأعداء ويجعلهم مشغولين بتأثيره " الجنسي المثلي"!
نشر "إندبندنت عربية" مقالا غريبا حمل مجاملة لي، فوصفني بـ "لسان بوتين الفصيح"، ووضعني بجانب الفيلسوف ألكسندر دوغين الذي "يشارك في بلورة النظريات الأيديولوجية التي تشغل عقل بوتين".
أثار تغيير نظام قرعة دوري أبطال آسيا بالأدوار الإقصائية في نسخته الحالية واحتمالية صدام الأندية السعودية الوسط الرياضي في المملكة.
توقع الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة ما ينتظر الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2024، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.
أوصت كوريا الجنوبية شركات الشحن البحري بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور عبر البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية.
شهدت الأرجنتين أمس الخميس مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، في أول رد شعبي على قرار الرئيس الجديد خافيير ميلي إلغاء 300 تشريع اقتصادي واجتماعي في البلاد.
أفادت تقارير صحفية بأنه تم استبعاد المدافع الشاب راؤول أسينسيو من قائمة فريق ريال مدريد التي ستواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 18 من الدور الإسباني.
أكد الكرملين أن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة بند دائم مطروح على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وواشنطن ويشكل خطرا يحدق بالنظام المالي العالمي، محذرا من المساس بأصول روسيا.
حسمت قضية اتهام كريستوف غالتيه مدرب باريس سان جيرمان السابق بالعنصرية ضد بعض لاعبيه خلال فترته مع نيس.
أفادت وكالة STT بأن فنلندا ستبحث إعادة المهاجرين القادمين إلى أراضيها عبر روسيا دون النظر في طلبات لجوئهم.
مع اقتراب عام 2023 من نهايته قامت مجلة FourFourTwo بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرا في العام وكانت المفاجأة بخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من القائمة
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، "أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل".
رغم حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يومًا لم تنجح الآلة العسكرية الإسرائيلية في وقف رشقات صواريخ الفصائل الفلسطينية،
علقت المحللة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس، على قيام روسيا والصين بالاستغناء عن عملات دول ثالثة في التجارة بينهما، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.
أحرز نادي الأهلي المصري الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب نادي أوراوا رد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه (4-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق من الحوثيين في البحر الأحمر.
اختارت لجنة تحكيم جائزة خالد الخطيب الدولية لعام 2023 الفائزين بمسابقة RT الدولية للمراسلين الحربيين لأفضل الأعمال من مناطق النزاع.
عاد الجزائري يوسف عطال إلى الجزائر بعد مثوله أمام محكمة جنايات مدينة نيس الاثنين الماضي، بسبب تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس مع شركائها الدور المحتمل لروسيا في إعادة إعمار أوكرانيا.
قالت شهد مطر من بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، إن واشنطن تجري محادثات في مجلس الأمن الدولي لتعديل الفقرة الرابعة من مشروع القرار العربي بشأن غزة.
اعتبر المستشار السابق للبنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الأمة الأوكرانية "توقفت عن الوجود" كنتيجة للنزاع الدائر في البلاد، وقال إن هذه الأمة في حالة غيبوبة حاليا.
أفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو"، تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
رد الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت على مواصلة وسائل الإعلام الإسرائيلية بث رسائل تخويف لمصر من استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.
وجهت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم الخميس، رسالة إلى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي "ممن لهم علاقة بإسرائيل" بخصوص العلاقات معها.
على خلفية الحرب ضد حركة "حماس"، يقول سكان مستوطنة بات حيفر الإسرائيلية في وادي الحفار إنهم يسمعون حفرا تحت منازلهم إلى جانب أصوات الانفجارات القادمة إليهم من منطقة طولكرم.
أيد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، مشروع قانون التعبئة، الذي لا يستثني تجنيد الطلاب وكذلك لا يعفي الأشخاص بسبب رعايتهم لأشخاص ذوي إعاقة من الخدمة العسكرية.
حصل أول مطعم في روسيا على شهادة مطابقة معايير الشريعة الإسلامية من هيئة حماية المستهلك الروسية بمدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكورتوستان، ليصبح أول مطعم يسجل رسميا علامة منتجه الحلال.
كشفت جمارك أسدود في إسرائيل عن إحباط محاولة تهريب الآلاف من قطع الغيار للأسلحة إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
أكد السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس أن تطورات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى مقتل الأمريكيين.
أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.
وجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد بيانا للاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد إيقافه مؤقتا من قبل لجنة الحكام بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة في أثناء المباريات.
أوصت طبيبة الأمراض الجلدية، علياء أحمد، بـ 10 عادات للاستحمام لتحسين صحة البشرة ومظهرها، بما في ذلك تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات مهيجة واختيار الماء الدافئ بدلا من الساخن.
الحوثيون يستعدون لحرب شاملة، بعد إعلان واشنطن تشكيل تحالف ضدهم. حول عواقب التصعيد على روسيا، كتبت لينا كورساك، في موسكوفسكي كومسوموليتس":
أفاد شهود عيان اليوم الجمعة، بأن عشرات القتلى ملقون على الأرض بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية من محيط المشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
قالت صحيفة "هآرتس" إن تكاليف حراسة يائير نتانياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال إقامته في مدينة ميامي الأمريكية، بلغت مليون شيكل (275 ألف دولار) من المال العام.
نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق قنص مقاتليها لضابط إسرائيلي ببندقية "الغول" القسامية شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.
أعلنت، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس أن أمريكا سترسل آخر حزمة مساعدات عسكرية لكييف بحلول نهاية العام الجاري مشيرة إلى أن لا إمداد جديداً دون موافقة الكونغرس.
طالب موقع makorrishon "مكور ريشون" الإخباري الذي يصدر عن اليمين المتشدد في إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية بالضغط من أجل تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية.
أكدت قيادة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني أن قدرات طهران الجوية وصلت إلى أسلوب جديد في الدفاع عن سماء البلاد عبر الجمع بين الطائرات المسيرة والصواريخ.
علقت وزارة الصحة المصرية على تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص اكتشاف سلالة فرعية جديدة لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، والمُسمى بالمتحور "1.JN".
كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الدول الغربية تستعد لحرب باردة جديدة مع روسيا، ونقلت عن وزير الدفاع الفنلندي أنتي هياكيانين إشارته إلى قدرات روسيا على إنتاج السلاح، ومواصلة الحرب لسنوات.
أغلقت مدرسة بالعاصمة البريطانية لندن أبوابها مبكرا قبل عطلة عيد الميلاد بسبب مظاهرة خرجت بعد اتهامها بمعاقبة تلميذ عمره 8 سنوات، رفض إزالة العلم الفلسطيني عن معطفه.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة.
أوقف ريال بيتيس سلسلة انتصارات ضيفه جيرونا، بتعادله معه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 4690 قتيلا وجريحا، وإسقاط 259 مسيّرة و30 صاروخا و3 قنابل موجهة JDAM و4 مقاتلات و3 مروحيات في أسبوع.
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس قتل 17 جنديا إسرائيليا خلال معارك في منطقتي التوام واليرموك شمالي قطاع غزة.
نقلت صحيفة Tagesspiegel عن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن بلاده لن تسلّم كييف اللاجئين الأوكرانيين المطلوبين للتجنيد.
علق رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان على قرار الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد، وتساءل عما ستفعله بروكسل مع المناطق التي انضمت إلى روسيا.
كشفت الهيئة العامة للتموين والسلع ووزير التموين المصري علي المصيلحي، أن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في مصر في مستوى مطمئن لمدة أربعة أشهر ونصف.
ذكرت قناة "CNN"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ترى أن تأثير حركة حماس الفلسطينية قد ازداد في الشرق الأوسط منذ بدء التصعيد في قطاع غزّة.
اعتبر القيادي في حماس عزت الرشق أن تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بأن بلاده ستقضي على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسلفه خالد مشعل "يعكس إفلاس تل أبيب رسميا".
الميزان الأخلاقي يرجّح كفة فلسطين. فمن سيتولى مهمة إيقاف هجوم إسرائيل الوحشي على غزة؟ حول ذلك كتب مدير "مركز دراسة تركيا الجديدة"، يوري مواشيف، في "فزغلياد":
اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قاد ذات مرة سيارته طراز "بورشه" بسرعة عالية وصلت إلى 275 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن هذه الرحلة تمت في ساحة تدريب خاصة بجهاز الخدمة السرية.
قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين، إن "إثيوبيا قد تتسبب في أول حرب للمياه يتبعها الكثير من الحروب".
ألقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اللوم على الأمم المتحدة وحملها مسؤولية عدم كفاية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشيرا إلى أنه يمكن لتل أبيب زيادة عدد الشاحنات إلى ثلاثة أضعافها.
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الخميس وفاة وزير الدفاع الليبي السابق المهدي البرغثي وعدد من مرافقيه بعد اعتقالهم في بنغازي، مطالبة السلطات بالتحقيق في ظروف الوفاة.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب إسرائيل و"حماس" بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.
نقلت وكالة "نوفوستي" عن وسائل إعلام أن أنغولا تعتزم الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
أعلن متحدث إدارة الحدود الأوكرانية أندريه ديمتشينكو أن نحو 4 آلاف شاحنة أوكرانية مصطفة على نقاط التفتيش التي أغلقتها شركات النقل البولندية على الجانب البولندي من الحدود.
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