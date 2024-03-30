روسيا لنظام كييف.. العملية العسكرية خلقت واقعا جديدا

عقب تراجع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن موقفه المتعنت من التفاوض مع موسكو وإقراره لأول مرة بإمكانية الحوار مع روسيا وفق حدود عام ألفين واثنين وعشرين،

يأتي الرد الروسي سريعًا على لسان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ليؤكد على تغير الواقع الجيوسياسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة،، مشددًا على استحالة تجاهلِ انضمام المناطق الأربع الجديدة لروسيا وأن على الجميع أن يأخذ ذلك في الاعتبار. يأتي ذلك بعدما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقوم على غش وخداع المشاركين فيها. فما هدف زيلينسكي من الحديث عن التفاوض مع روسيا في هذا التوقيت؟ وإلى أي درجة سيدعم الغرب أي مباحثات بين موسكو وكييف على أساس الواقع الجيوسياسي الجديد؟

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