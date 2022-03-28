روسيا للغرب.. لا يمكن عزلنا والإملاءات انتهت

الغرب سيجد دائما ذرائع لفرض عقوبات ضد روسيا دون إيجاد حلول للمشاكل انتقادات وجهها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

مؤكدا أنها حملة واسعة ضد روسيا تهدف لمنعها من التطور كدولة مستقلة، لكنه جدد في انفتاحها على الحوار ضمن بنود رئيسة أهمها نزع سلاح أوكرانيا وإزالة النازية الجديدة محذرا الغرب من مخاطر انتشار ايديولوجيتها، وفي هذا السياق تداول رواد مواقع تواصل اجتماعي فيديوهات تظهر معاملة وحشية تعرض لها الأسرى الروس على أيدي النازيين الأوكرانيين قال الكرملين إنه فتح تحقيقا بشأنها

هل حقق الغرب أهدافه من العقوبات المفروضة على موسكو؟ وما تفسير ازدواجية المعايير خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع أسرى الحرب؟

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