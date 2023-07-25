روسيا للغرب.. صفقة حبوب بشروطنا ورفض عسكرة البحر الأسود

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوفاستحالةَ العودة إلى صفقة الحبوب في الوقت الراهن لعدم تنفيذ بنودِ الاتفاق المتعلقة بروسيا..

مشيرا إلى أن موسكو ستواجه محاولات كييف لاستخدام قنوات توريد الحبوب الأوكرانية لأغراض عسكرية وأضاف بيسكوف أن قمة روسيا إفريقيا المرتقبة الخميس المقبل ستبحث موقف روسيا من الاتفاق كما ستعمل على طرح آليات بديلة، من جهتها نفت الخارجية الروسية وجود محادثات بشأن اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مستحيل بمعزل عن روسيا.. بموازاة ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر أن بلاده تأمل في أن تسفر المحادثات بين أنقرة وموسكو بشأن اتفاق الحبوب عن نتائج إيجابية.

فهل حسمت موسكو موقفها من صفقة الحبوب؟ وما هي البدائل المتاحة؟

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