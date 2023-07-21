روسيا للغرب..لا صفقة حبوب دون مطالبنا ولا عسكرة للبحر الأسود

جدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي استعدادَ موسكو للنظر في العودة إلى صفقة الحبوب، إذا نُفذت جميع بنودها المتعلقة بالجانب الروسي..

وشدد بوليانسكي على ضرورة العودة إلى الطابع الإنساني لصفقة الحبوب، لتكون لصالح الدول الفقيرة وليس لجعلِ الدول الغنية أكثرَ ثراء..

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن روسيا ستبذل كلَّ ما بوسعها حتى لا تشعر الدول الإفريقية بتبعات إنهاء صفقة الحبوب، مؤكدا أن موسكو تدرس إمكانية تنظيم مسارات جديدة لنقل الحبوب في هذا الشأن.. من جانبه أكد الرئيس التركي أنه سيبحثُ اتفاقَ تصدير الحبوب مع الرئيس الروسي إذا زار تركيا في أغسطس المقبل، معرباً عن ثقته بضمانِ استمراريةِ اتفاق الحبوب.. فهل ينجح أردوغان في إقناع الدول الغربية بتنفيذ التزاماتها وإلغاء العراقيل أمام وصول الأغذية الروسية للدول الفقيرة إن كانت تخشى فعلا من أزمة غذاء في العالم

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