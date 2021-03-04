روسيا للاتحاد الأوروبي.. تعاون ضد كورونا دون تسييس

مليونا مواطن روسي تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما ينتظر مليونان آخران تلقي الجرعة الثانية، وبالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هذه الأرقام بدأت الوكالة الأوروبية للأدوية اختباراتها من أجل تسجيل لقاح سبوتنيك v بعد أن استبقت دول في الاتحاد كهنغاريا وسلوفاكيا هذه الخطوة على اثر الارتفاع المسجل في مستويات الإصابة مجددا.

فهل تسير روسيا بخطى ثابتة نحو الخروج من النفق أم أن المهمة لا تزال معقدة؟ وكيف يمكن أن يسهم تسجيل اللقاح الروسي في أوروبا بتوحيد الجهود لمكافحة الجائحة بعيدا عن الحسابات السياسية؟

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