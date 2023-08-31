روسيا لتركيا.. صفقة حبوب بشروطنا وصيغة سلام زيلينسكي مرفوضة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان في موسكو العلاقات الثنائية والتحضير للقمة المرتقبة بين رئيسي البلدين،

ومبادرة بوتين لتصدير مليون طن من الحبوب إلى الدول المحتاجة عبر تركيا وبمشاركة قطر.. بدوره قال وزير الخارجية التركي إن بلاده ستواصل العمل لاستئناف صفقة الحبوب ولعب دور الوسيط بين موسـكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.. وقد سمع الجانب التركي الرد الروسي الواضح لن تعود موسكو لصفقة الحبوب قبل تنفيذ الشق الروسي من الاتفاق، ولا مجال للحديث إطلاقا عما يسميه الغرب بمبادرة زلينسكي للسلام، وفي هذا السياق قالت مصادر رسمية تركية إن لقاء مرتقبا بين بوتين وأردوغان سيجري في مدينة سوتشي الاثنين المقبل.. فما هي احتمالات التفاهم بين الجانبين في ظل تجاهل الغرب للمطالب الروسية؟

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