روسيا لأوروبا.. لا تمتلكون إرادة الحوار معنا؟
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فشل بالتوصل لقرار موحد سجلته بروكسل بخصوص عقد قمة تجمع الاتحاد الأوروبي بروسيا ورغم رفض بعض أعضاء الاتحاد كدول البلطيق وبولندا إلى أن إصرار برلين وباريس على حوار مع موسكو بدا واضحا
وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان لم يتردد من القول أمام نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لا يجب أن يتخصص الجانب الأمريكي في الحوار مع روسيا بينما يتخصص الأوروبي بتطبيق العقوبات عليها لكن ذلك لم يوقف تمديد عقوبات بروكسل على موسكو نصف عام آخر
فما دلالات عدم توافق دول الاتحاد على الحوار مع روسيا ؟ وإلى أي مدى يمكن لباريس وبرلين التحرك خارج الإطار الذي تحدده بروكسل ؟