روسيا في الشرق الأوسط.. دور متوازن يحد من النفوذ الأمريكي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال ترأسَهُ لجلساتِ مجلسِ الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية"

أكد أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يواصلان محاولاتهما الهدامة للالتفاف على حل القضية الفلسطينية بأنصاف حلول اقتصادية.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته للمنظمة الدولية دعا لافروف طرفي النزاع في السودان لتفاوض في ما بينهما مذكّرا الأمريكيين بأنهم هم من قسموا السودان بتدخلاتهم.

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