روسيا تهدد.. هل تقطع النفط والغاز عن الغرب؟

مرة جديدة يصعّد الغرب عدوانيته ضد روسيا، ويستهدف هذه المرة صناعتها النفطية.. اتفقت مجموعة السبع على تحديد سقف لسعر النفط الروسي..

وإن كان الخطوة متوقعة إلا أن اللافت أن الغرب مجدداً يجرِّب المجرَّبَ، خلال الأشهر الستة من الماضية من عقوبات وضغوطات باءت كلها بالفشل، وارتدت آثارها بشكل حاد على دوله. موسكو أكدت أن الخطوة عبثية، وحذرت من أنها لن تؤدي إلا إلى زعزعة أسواق النفط التي بالكاد استعادت توازنها بفعل جائحة كورونا.. وهي لن تبيع نفطها لأي دولة تحاول تحديد سقف لسعره بشكل يخالف قواعد السوق، كما أنها هددت بأنه إذا حاولت الدول الأوروبية التلاعب بأسعار الغاز، فهي ستوقف ضخ الغاز إلى القارة العجوز.. فهل هي خطوة محسوبة من جانب الغرب؟ وإلام ستؤدي؟ هل تتضرر روسيا أم الدول التي بادرت في هذا الاتجاه؟

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