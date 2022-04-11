روسيا تهدد.. هدفنا القضاء على هيمنة واشنطن

تقاتل روسيا في أوكرانيا بأهداف على مستوى العالم. يقولها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من شأن العملية الروسية في أوكرانيا وضعُ حد لنهج واشنطن الهادف للهيمنة على العالم. أكثر من يعرف ذلك هو الولايات المتحدة والغرب، لذا يستميتان في محاولة منع روسيا من تحقيق أهدافها، ولكن بِئساً. روسيا تعرف أن معركة بهذا الحجم وبهذه الأهداف تتطلب أدواتٍ وموارد تملِكها موسكو، وتتطلب إنجازات يعمل عليها الجيش الروسي، وتتطلب تضحياتٍ هي مستعدة لتقديمها على كافة الأصعدة. والهدف الذي تحدث عنه لافروف، يتحدث عنه كتَّاب غربيون كبار.. هذا ما سنبحثه في حوارنا..

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