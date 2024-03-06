روسيا تهدد.. نشر أسلحة نووية أمريكية شمالي أوروبا هدف لنا حال مواجهة الناتو

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لمواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات..

واعتبر بوتين خلال لقائه رافائيل غروسي المدير العام للوكالة في سوتشي، أن التعاون مع الوكالة هدفه ضمانُ الأمن والامتثالُ لمعايير سلامة الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم..

وكان المتحدثُ باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد شدد في تصريحٍ لآر تي على ضرورة تركيز اهتمام المجتمع الدولي على المخاطر النووية التي تشكلها تصرفات كييف غير المسؤولة تجاه محطة زابوروجيا النووية..

بينما أشارت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن ظهور أسلحة نووية أمريكية في شمال القارة الأوروبية لن يعزز أمن الدول التي ستنشر هذه الأسلحة على أراضيها، بل سيضعفها.. فكيف تنظر موسكو الى دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وما تأثير التجاذبات الدولية على استقلاليتها ودورها في حماية المنشآت النووية؟

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