روسيا تهدد.. ما مصير صواريخ الغرب بأوكرانيا؟

في تطور ميداني لافت، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يأمر القوات العاملة في أوكرانيا بإعطاء الأولوية لتدمير الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى للجيش الأوكراني

والتي تستخدم لقصف الأراضي المدنية في دونباس وحرق حقول القمح ومرافق تخزين الحبوب.

وفيما يؤكد الكرملين أن العملية العسكرية ماضية حتى تحقيق كل أهدافها، يتواصل زخم الدعم العسكري لكييف، يعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل شراء السلاح ويتعهد البنتاغون بإرسال أربعة أنظمة صواريخ هيمارس جديدة

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