روسيا تهدد.. ما مصير أسلحة الغرب لأوكرانيا؟

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف إن قرار واشنطن تسليم كييف راجمات صواريخ بعيدة المدى، يهدد الأمن الروسي..

وأضاف أنه في حال استهداف الأراضي الروسية بهذه الصواريخ، فلن يبقى أمام روسيا غير استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا..

وأضاف أن موسكو لاحظت تغير المزاج في واشنطن التي أكدت في البداية أنها لن تزود كييف براجمات الصواريخ البعيدة المدى، وبعدها تم تعديل الموقف وتأكيد أن أنواعا معينة من تلك الأسلحة سيتم إرسالها، مشيرا إلى أنها ليست بعيدة المدى ولكنها تُشكل مع ذلك خطراً على روسيا..

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت حزمةَ مساعداتٍ عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمةِ سبعمئة مليون دولار تشمل منصاتِ المدفعية هيمارس.. فهل تراجع واشنطن موقفها بعد التحذيرات الروسية الواضحة بأن الرد سيكون حاسما على مراكز صنع القرار الروسية؟

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