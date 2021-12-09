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روسيا تهدد.. سيتم ردع أي محاولة للناتو لانتهاك حدودنا

أخبار العالم

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ما يحدث في دونباس يذكرنا بالإبادة الجماعية يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليقا على ما ترى روسيا أنه محاولات لحل الأزمة شرق أوكرانيا بالقوة خصوصا بعد تزويد كييف بأسلحة أمريكية، وبينما تُحمل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد لروسيا وتهدد بعقوبات حال حدوث ما وصفته بغزو روسي لأوكرانيا تقول موسكو إن إصرار حلف الناتو على التمركز العسكري عند حدودها قد يقود إلى تكرار أزمة الصواريخ الكوبية التي كادت أن تدفع العالم إلى حرب نووية

فهل تنجح القنوات الدبلوماسية في تفادي سيناريوهات قد تكون كارثية؟

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