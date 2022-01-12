روسيا تهدد.. سننتقل إلى سياسة "الردع المضاد" تجاه الناتو

محادثات غير حاسمة خيمت عليها خلافات عميقة وجوهرية، بهذا العنوان العريض يمكن تقييم مخرجات اجتماع مجلس روسيا-الناتو، وهو الأول منذ عامين ونصف.

أما في التفاصيل فقد رفضت موسكو تقديم أي تنازلات أو حلول وسطى بمسألة الضمانات الأمنية، وعلى الضفة الأخرى أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالحاجة إلى الحوار مع روسيا لمنع اندلاع نزاع مسلح في أوروبا، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي رفض بلادها لمطلب عدم توسع الناتو شرقا.



فهل تراجعت فرص الدبلوماسية لنزع فتيل أسوأ التوترات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة؟ وما هي البدائل؟

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